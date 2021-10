Uma mulher, de 41 anos, foi esfaqueada dentro de casa por um homem na madrugada desta segunda-feira, por volta das três horas, na Rua 2, no bairro Conforto, em Volta Redonda. O padrasto da vítima acordou com o barulho e gritos de socorro e conseguiu livrar a mulher das agressões, entrando em luta corporal com o agressor. Segundo a Polícia Civil, o criminoso tapou a boca da vítima com uma toalha e desferiu quatro facadas em seu rosto.

O criminoso fugiu e nada levou. Ele deixou para trás um boné, a faca, uma calça dentro de uma sacola plástica e um pé de sapato. A mulher, com ferimentos superficiais na face e supercílio direitos, foi socorrida por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Segundo a unidade hospitalar a mulher já recebeu alta. A vítima fez o registro na Deam, de Volta Redonda. No depoimento ela contou que não conhece e nunca tinha visto o agressor. Segundo a polícia, não há sinais de arrombamento no local.