Clínica da Mulher da AAP-VR realiza o Dia Rosa

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda realizou nesta quinta-feira uma celebração em sua Clínica da Mulher Clara Sabença, no Centro Integrado de Saúde e Assistência Social, no bairro Nossa Senhora das Graças, para reforçar a importância da campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. O chamado Dia Rosa contou com a presença do presidente Ubirajara Vaz e das diretoras Clara Sabença e Helenice Pereira.

Orgulhosa, por emprestar o nome à Clínica da Mulher, a diretora Clara Sabença falou sobre a importância da realização de exames periódicos para a prevenção da doença. Ela lembrou que o câncer de mama tem alta probabilidade de cura, desde que detectado no início.

“Os médicos recomendam que, além dos exames periódicos, nós, mulheres, nos preocupemos em fazer o auto-exame da mama e procurar ajuda médica se notarmos qualquer anormalidade. Isso é muito importante para o diagnóstico precoce e para a cura do câncer”, afirmou Clara Sabença.

As associadas que estavam na Clínica da Mulher para consultas participaram do evento da AAP-VR, que continua com a campanha Outubro Rosa em suas redes sociais.