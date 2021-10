O motorista de um carro Fiesta, perdeu o controle de seu veículo na tarde de quarta-feira e bateu em uma loja localizada na Rua do Ipê, paralela a rodovia Rio-Santos, no bairro Gamboa do Belém, em Angra dos Reis.

O veículo dirigido pelo motorista, de 32 anos, seguia pela rodovia quando saiu da pista e bateu numa loja de brinquedos e roupas.

O motorista, a esposa e o filho, de 14 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Municipal de Japuíba. Eles foram atendidos e liberados em seguida.