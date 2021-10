Vereadora Soraia Balieiro comemora implantação do ‘Projeto Replantar’

Projeto utilizará mão de obra de presos para criação de hortaliças que serão doadas ao Município

A vereadora Soraia Balieiro (PSD) participou da assinatura do Termo de Cooperação Técnica, entre Prefeitura de Resende e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, para realização do ‘Projeto Replantar’, que prevê a utilização da mão de obra de apenados na produção de hortaliças na Cadeia Pública de Bulhões, que serão, em parte, doadas para famílias em condições de vulnerabilidade social. A solenidade aconteceu na última quarta-feira, dia 13 de outubro, no gabinete do prefeito Diogo Balieiro Diniz (DEM).

– Tenho lutado por esse projeto há algum tempo, aprovei indicação na Câmara e feito reuniões com a direção da Cadeia Pública e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, até que se chegasse na assinatura de Termo de Cooperação Técnica. O prefeito Diogo Balieiro Diniz tem sido um grande parceiro e incentivador para que a proposta saísse do papel – comenta Soraia, destacando que essa parceria que contribuirá com a melhora na qualidade nutricional de crianças, famílias e também dos apenados.

A parlamentar esteve nas últimas semanas na Cadeia Pública, acompanhada da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jaqueline Primo, para vistoriar os locais que serão utilizados na produção de hortaliças no Projeto ‘Replantar’. “Vendo o local e também a disponibilidade dos apenados, acredito que em pouco poderemos já ter uma produção”, destaca a vereadora Soraia Balieiro.

Estiveram presentes no evento de assinatura do Termo de Cooperação Técnica para o ‘Projeto Replantar’, o prefeito Diogo Balieiro Diniz; vice-prefeito Geraldinho (DEM); Juiz Marvin Ramos; secretários Jacqueline Primo (Assistência Social e Direitos Humanos) e Tande Vieira (Saúde); presidente da AMAR, Wilson Moura; diretor da Cadeia Pública, Eliel Ogawa; presidente da Câmara, vereador Reginaldo Engenheiro Passos (Podemos); delegado da 89ª DP, Ronaldo Aparecido; representante do 37º Batalhão da Polícia Militar, Major Mendes; padres Maurício e Toninho; e pastor da Igreja da Cidade, Felipe Tavares.