Capacita Resende promove cursos gratuitos de preparação para o Enem

Em outubro, o projeto ‘Capacita Resende’, que traz cursos gratuitos para a população de Resende, terá uma edição especial, voltada para a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que acontece em novembro. O projeto trará oficinas gratuitas sobre Redação, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas para estudantes do Ensino Médio das escolas públicas.

As aulas serão promovidas por professores voluntários da Estácio Resende e profissionais convidados de fora da instituição. A transmissões serão ao vivo pelo canal da Estácio Resende no Youtube ( www.encurtador.com.br/ghxLZ ) e para participar os interessados devem se inscrever pelo link https://www.even3.com.br/ agendacapacitaresende/ . Ao final de cada oficina, os participantes receberão um certificado.

– Serão quatro oficinas, com duração de uma hora cada, que abordarão áreas de conhecimento que caem nas provas do ENEM. A ideia de fazer um Capacita Resende especial no mês de outubro tem o intuito de ajudar os jovens da região a se prepararem e tirarem dúvidas para alcançarem as melhores notas, destaca o diretor da Estácio Resende, Arthur Rosas.