Cadáver é encontrado dentro de carro na Dutra, em Piraí

O corpo de um homem, de 44 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, por volta das 11 horas, dentro de um carro GM Corsa, que estava estacionado no km 239, da Rodovia Presidente Dutra, no pátio do restaurante Trem de Minas, sentido São Paulo, em Piraí.

A equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se deslocou até o local, constando que o homem já tinha ido a óbito. Segundo os agentes, o veículo é de propriedade da vítima.

A causa da morte ainda não foi esclarecida. Os Policiais Rodoviários Federais acionaram o perito da Polícia Civil que compareceu ao local.

O corpo será removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o IML (Instituto Médico Legal), de Três Poços, em Volta Redonda.