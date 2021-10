Investimentos em infraestrutura é pauta principal durante a reunião

Visando a continuidade dos encontros presenciais junto a Agência Estadual de Fomento (AgeRio), o prefeito de Porto Real Alexandre Serfiotis e o secretário Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento, Ernane Hélio Dias, receberam durante a quinta, 14, uma comissão de profissionais da Agência no Palácio Municipal 5 de Novembro. A AgeRio, tem como objetivo principal estimular o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, e durante o encontro, foram debatidas as formas de estabelecer linhas de créditos que serão utilizadas para a ampliação da infraestrutura de Porto Real.

Ainda durante o encontro, a comissão analisou a situação fiscal e econômica do município, quando também fizeram o reconhecimento sobre a regularização de Porto Real junto ao Cadastro Único de Convênios (CAUC). Já o prefeito destacou que o compromisso é trazer recursos e investimentos para Porto Real, onde é preciso unir forças e trabalhar de forma determinada para o desenvolvimento da cidade.

“Não descansarei um minuto até colocar o Município outra vez no caminho do desenvolvimento, dando mais qualidade de vida aos nossos munícipes. Nós somos uma das poucas cidades do estado que está fora do CAUC, e com isso, temos a possibilidade de buscar os recursos da Agência. Quero ainda agradecer à comissão por acreditar em nossos projetos, que visam retomar o destaque positivo à Porto Real”, declarou o prefeito, Alexandre Serfiotis.

Já o secretário Ernane, apresentou à Agência alguns dos projetos que podem ser iniciados logo quando aprovados, como a ampliação do cemitério municipal e do Polo Industrial. “Não só pelos benefícios na melhoria urbana, mas a luta por estes investimentos têm impacto direto na economia municipal. Queremos que a cidade cresça em todos os setores, tendo um ponto de partida seguro, que garanta sempre o bem-estar econômico e a saúde fiscal dos cofres públicos”, analisou o secretário.

Durante a reunião a equipe da AgeRio foi representada pelo assessor Especial Roberto Fonseca; pela gerente Rafaela Rocha, e pelos analistas Taiana Mendes e Waldo Azevedo.