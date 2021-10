Prefeitura anuncia investimentos na educação e abono para professores

Melhorias vão desde a aquisição de novos equipamentos até um valor extra de 5 mil reais por matrícula

Na véspera do Dia do Professor, comemorado nesta sexta, dia 15, o prefeito Antônio Francisco Neto, ao lado da Secretária de Educação, Therezinha Gonçalves, mais conhecida como Tetê, anunciou novos investimentos para a educação, para o próximo ano. O anúncio foi feito durante uma live nas redes sociais do prefeito. As medidas fazem parte da utilização da verba do FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica.

Os investimentos vão desde a aquisição de novos equipamentos até um abono salarial de 5 mil reais por matrícula. O valor, que por Lei deve ser destinado apenas aos professores, deve ser liberado até o dia 5 de novembro. Outra boa notícia é a antecipação para o mês de dezembro de 2021 do pagamento de um terço do salário, referente às férias. Tradicionalmente esse pagamento ocorre no mês de janeiro.

O pacote ainda prevê a distribuição de uma Cesta de Natal para os 36 mil alunos da Rede Pública Municipal, com verba do programa Nacional de Alimentação Escolar e um acréscimo com recursos próprios do município.

Mais investimento na educação

Para 2022, o prefeito Neto anunciou ainda a aquisição de 2.255 Notebooks, que serão distribuídos a todos os profissionais da educação e 3.390 Chromebooks para distribuição aos estudantes rede pública municipal.

As unidades escolares também receberão novos equipamentos. Serão adquiridos 730 Smart TV’s. Cada creche, por exemplo, receberá um aparelho e nas demais unidades haverá uma Smart TV em cada sala de aula. O pacote prevê ainda a compra de 250 computadores a serem distribuídos nas secretarias das escolas e 1.127 computadores que reforçarão o parque tecnológico nos laboratórios de informática, que ficarão integrados pela rede de internet de fibra ótica.