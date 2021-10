Subprefeitura do Retiro amplia número de atendimentos

Balanço do terceiro trimestre aponta crescimento de 52% em relação aos três primeiros meses do ano

Desde o início do ano, a Subprefeitura do Retiro tem investido em melhorias de seus processos internos e em parcerias com empresas. E o trabalho vem gerando resultados positivos. De acordo com o último balanço, a subprefeitura realizou 7.145 atendimentos no mês de setembro – número 52% maior que o registrado aos três primeiros meses do ano. O coordenador da autarquia, Jorge Ricardo Silva, o Jorginho, esse desempenho está sendo alcançado devido a vários fatores e incentivos.

“Temos a anistia fiscal do IPTU concedida pela prefeitura e o desconto no IPTU para os aposentados e pensionistas. Outro destaque é o auxílio aos munícipes que não têm e não são familiarizados com as plataformas digitais de diferentes órgãos públicos, além da retomada das atividades econômicas, que vem aumentando o número de ofertas de emprego”, explicou Jorginho.

O aumento na oferta de emprego também é fruto do trabalho de parceria entre a Subprefeitura do Retiro e empresas da região. Os dados da subprefeitura apontam que houve um aumento de 300% no número de firmas cadastradas nesse terceiro trimestre (julho, agosto e setembro) – 28 novas firmas, em relação ao primeiro trimestre do ano, quando foram 7 novas parcerias.

O coordenador Jorginho explica que o auditório da subprefeitura é disponibilizado para que as empresas cadastradas no Sine realizem entrevistas de emprego e integração de funcionários. Em setembro, foram 160 pessoas encaminhadas para concorrer a vagas de emprego.

“Estamos em um processo de retomada do trabalho e dos empregos que está sendo possível, graças também à campanha de vacinação realizada pela Prefeitura de Volta Redonda. O engajamento, o empenho e o profissionalismo dos funcionários da Subprefeitura também têm ajudado a alcançar esses resultados. O nosso objetivo é servir bem aos nossos munícipes”, acrescentou o coordenador.

A Subprefeitura do Retiro fica na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, e o horário de atendimento é das 8h às 17h. No local o cidadão consegue acessar serviços como: Carteira de Trabalho Digital; agendamentos para o Seguro Desemprego; entrega de currículos e cadastro para empregos no Sine; atendimentos do Saae-VR; entre outros. Fotos: divulgação Secom/PMVR.