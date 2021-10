Barra Mansa tem D1, D2 e D3 contra Covid-19 nesta segunda-feira

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa dá continuidade à aplicação de doses contra Covid-19 nesta segunda-feira, 18. A vacinação acontece das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros, e das 9h às 20h na Unidade Sentinela do Ano Bom.

Haverá repescagem de primeira dose (D1) para pessoas com idade a partir de 12 anos. D2 para quem tiver agendamento marcado para a data. Vale lembrar que a segunda dose de CoronaVac será aplicada somente no PSF Ano Bom. A D3 será para idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde que tomaram a D2 até o dia 12 de abril.

Para ser vacinado, menores precisam estar acompanhados de um responsável e apresentar RG, CPF, cartão de vacina, comprovante de residência em nome dos pais ou declaração do posto de saúde.

Para receber a D2 ou a D3 é indispensável a apresentação do cartão de vacina comprovando a aplicação anterior.