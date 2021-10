Vereador solicita retorno de acompanhamento a alunos com autismo

Betinho Albertassi apresenta requerimento pedindo explicações a SME sobre falta de monitores a alunos com TEA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerado um problema psiquiátrico e distúrbio neurológico que afeta a construção das relações sociais e afetivas. O autismo é dividido em três categorias: leve, moderado e severo. Cada um desses graus possui características e tratamentos específico. A educação tem uma grande importância para o desenvolvimento e aprendizagem. Preocupado com o tema, o vereador Betinho Albertassi (PSD) protocolou na Câmara de Vereadores de Volta Redonda um requerimento pedindo explicações a Secretaria de Educação sobre a falta de tutores e monitores para acompanhamento dos alunos autistas na Rede Municipal.

Aparecida Verreschi de Oliveira é mãe do Pedro e está com dificuldades de encontrar acompanhamento para seu filho, que tem TEA, na Escola Municipal Maria José Campos Costa. Ela foi informada pela secretaria que não há previsão para a mediadora retornar à escola, pois somente 14 profissionais atenderam à convocação do último concurso, sendo que são necessários 40 tutores. “Ele tinha este acompanhamento profissional antes da pandemia e está sendo muito prejudicado”, diz.

No documento apresentado pelo vereador Betinho Albertassi (PSD) o parlamentar pede informações sobre o número de profissionais e qual a previsão de retorno dos tutores. “É importante que a secretaria se mobilize e entenda a necessidade de ter as unidades com um monitor escolar, tendo em vista que hoje em dia existe um aumento significativo de crianças que apresentam o espectro do autismo”, finalizou.