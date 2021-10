Policiais militares foram verificar uma denúncia na tarde desta sexta-feira, sobre suspeitos que estaria praticando o tráfico de drogas no Morro do tráfico de drogas no Morro do Santo Antônio, em Angra dos Reis.

Os agentes chegaram e foram recebidos à tiros por suspeitos de tráfico de drogas. Houve confronto e ao final os policiais apreenderam um fuzil e quatro munições. Ninguém ficou ferido.