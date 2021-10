Motorista registra o momento em que carreta tomba na Serra das Araras

O motorista de um carro que descia a Serra das Araras, em Piraí, no início da manhã desta terça-feira (26) registrou o momento em que uma carreta carregada de arroz tombou no km 223 da pista de descida da Serra das Araras. A gravação, no entanto, foi interrompida justamente no momento em que, ao iniciar uma curva, a carreta tomba para a esquerda (veja abaixo). Em um áudio compartilhado em redes sociais, ele afirmou que passou a filmar a carreta porque considerou que ela descia a serra em velocidade excessiva.

O acidente ocorreu às 6h20min. A descida da Serra das Araras foi bloqueada e a pista contrária passou a operar em mão dupla, mas havia um grande congestionamento nos dois sentidos da rodovia.

O motorista da carreta, que transportava arroz, não se feriu. A carga, entretanto, caiu na pista e parte foi saqueada. A Polícia Rodoviária Federal impediu que o restante fosse levado. (Foto: PRF)