O Hospital Nelson dos Santos Gonçalves, antigo Cais Aterrado, sedia nestas quarta e quinta-feira (27 e 28), atividades em alusão ao Outubro Rosa e ao Dia do Servidor Público. As ações ocorrem das 9h às 15h no estacionamento coberto da unidade.

Entre as atividades previstas estão palestras sobre a prevenção ao câncer de mama e colo do útero, momento SPA com oferta de maquiagem, massoterapia e corte de cabelo. Haverá também sorteio de brindes e um coffe break.

O evento é aberto para funcionários da unidade e conta com organização do diretor administrativo Reginaldo Moreira e da gerente de Enfermagem Cíntia Cristine. É solicitado que os participantes venham vestidos com uma peça de roupa rosa, simbolizando a campanha de alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero.