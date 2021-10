Um homem procurado pela Justiça por tentativa de latrocínio foi preso na noite de sábado (30), na Estrada do Cavarú, no bairro Werneck, em Paraíba do Sul. Ele é suspeito de ser um dos autores de uma tentativa de latrocínio de um casal de idosos ocorrida na madrugada da última segunda-feira (25). Um trabalho integrado do 38º BPM e da 107ª DP resultou na identificação do autor.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu após trocas de informações entre as Equipes do Serviço de Inteligência do 38º BPM e agentes da 107ª BPM, que realizaram levantamentos através de filmagens conseguindo a identificação e localização do suspeito. Com apoio operacional de policiais militares da 2ª CIA do 38º BPM, ele foi localizado. Uma moto e as vestes do suspeito utilizadas no roubo foram apreendidas.

A PM informou que os outros suspeitos envolvidos no roubo já foram identificados e estão sendo procurados. O suspeito, de 30 anos, confessou o crime e segue preso à disposição da Justiça.

O crime aconteceu na Estrada do Catete, em uma área rural de Paraíba do Sul. Os criminosos roubaram R$ 70 para comprar drogas e atentaram contra a vida do casal. As vítimas foram socorridas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios e seguem internadas em estado grave.

Eles estavam encapuzados e chegaram a prender uma funcionária da casa em um dos quartos. Em depoimento, a mulher contou que foi ameaçada pelos suspeitos caso tentasse sair do cômodo. Além do dinheiro, os bandidos fugiram levando os documentos do casal. Depois que eles deixaram o imóvel, a funcionária acionou os vizinhos, que chamaram a polícia e o Samu.