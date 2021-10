O Zoológico de Volta Redonda é opção de lazer para toda família no feriado pelo Dia de Finados, nesta terça-feira (2). O horário de funcionamento do local será normal, das 8h às 16h30, mas é necessário fazer o agendamento prévio pelo site agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br. Por conta da pandemia da Covid-19, são permitidos três mil visitantes por dia no Zoo. Além disso, as normas sanitárias de prevenção à doença devem ser respeitadas.

É obrigatório o uso correto da máscara e ainda há totens para higienização das mãos, lavatórios com água e sabão, na entrada do zoológico e disponibilização de álcool a 70% em todas as instalações, incluindo a área de alimentação. O Zoológico Municipal, com entrada gratuita, fica numa área de mais de 150 mil metros quadrados de área, na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, sendo possível manter o distanciamento social indicado para evitar o contágio pela Covid-19.

O Zoo tem atrações para toda família, além de cerca de 300 animais de várias espécies, o espaço oferece área para os piqueniques, brinquedos para as crianças e área verde para o lazer, já que está situado em meio à mata atlântica, no entorno da Floresta da Cicuta.

O horário de funcionamento do zoológico é das 8h às 16h30, de terça-feira a domingo. Nas segundas-feiras fica fechado para serviços internos e cuidados com os animais. O acesso às segundas-feiras é permitido apenas aos idosos cadastrados que participam do programa Pesque e Não Pague.

Recinto de imersão é uma das atrações – O Recinto de Imersão é um convite para adultos e crianças ficarem mais próximos dos animais. O espaço, de 750 metros quadrados, abriga animais exóticos: aves como hagapornes, calopsitas, faisões, marrecos mandarim, gansos egípcios, periquitos e pavões; e répteis como tartarugas e jabotis.

As visitas guiadas por estudantes de Biologia acontecem pela manhã, entre 10h30 e 11h30, e à tarde, das 15h às 16h. É permitida a entrada de grupos de dez pessoas por vez, que permanecem no recinto em torno de 15 minutos. O local é todo telado e tem duas salas com três portas para que as pessoas possam entrar sem que as aves escapem.