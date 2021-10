GMVR apreende moto barulhenta

A Guarda Municipal de Volta Redonda apreendeu duas motocicletas que trafegavam de maneira irregular neste sábado (30) na cidade.

A primeira apreensão foi realizada na Rua Luiz Alves Pereira, no Aterrado.

A placa do veículo estava sem lacre, pneus desgastados e ainda com a descarga adulterada sem silencioso, as chamadas motos barulhentas. O veículo estava sem o licenciamento anual e o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“Foi durante uma abordagem de rotina após o agente ter sua atenção atraída pelo excesso de ruído da motocicleta”, explicou o comandante da Guarda, João Batista dos Reis. Mais tarde, também no sábado, desta vez na Amaral Peixoto, monitores de estacionamento regulamentado pelo município, perceberam divergência na placa de identificação em motocicleta que utilizava a placa de uma automóvel. A polícia apreendeu o veículo.

“Continuamos atentos e fiscalizando as vias públicas, o que inibe atos ilícitos”, finalizou o comandante.