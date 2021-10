BM: Motorista é preso na Dutra com caminhonete roubada no Rio

Um motorista de 39 anos foi preso na manhã deste domingo (30), na Dutra, em Barra Mansa, por receptação de veículo roubado. Ele dirigia uma caminhonete S10, com placas de Minas Gerais, quando foi abordado no km 287, no distrito de Floriano.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor demonstrou nervosismo com a abordagem. Além disso, deu respostas vagas aos agentes sobre o motivo da viagem, levantando a suspeita dos policiais. Diante disso, os agentes realizaram inspeção veicular minuciosa na caminhonete, verificando que se tratava de um clone, e a caminhonete original (que foi abordada pela PRF) se tratava de veículo com a mesma marca, modelo e cor, emplacado no Rio de Janeiro, roubado no dia 12 de agosto na capital.

Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado.