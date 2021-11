A Defesa Civil de Volta Redonda está em estado de alerta devido às chuvas das últimas horas. O órgão monitora as áreas de risco para alagamentos e deslizamentos. Até o início da tarde desta segunda-feira (1º), oito ocorrências foram registradas, sendo a maioria relacionada a queda de galhos de árvores, com obstrução de via e sem maior gravidade.

Até o momento, choveu aproximadamente 46 milímetros. O Rio Paraíba do Sul está a um 1,10 m acima do nível normal.

Moradores que precisarem de atendimento de emergência podem acionar o órgão através do número 199.