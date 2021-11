Jovem é preso por tentativa de homicídio no bairro Boa Vista 1

Um jovem, de 18 anos, foi preso por policiais militares na tarde de terça-feira, por volta das 16h05min, após tentativa de homicídio contra uma mulher, de 28 anos, na Rua Mauro Granato, no bairro Boa Vista 1, em Barra Mansa.

A vítima de tentativa de homicídio esteve na delegacia para denunciar o jovem que estava lhe ameaçando com uma faca. Os agentes foram até o local onde encontrou o suspeito desorientado, com o rosto pintado, de capuz na cabeça e com o corpo todo arranhado. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.