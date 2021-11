Redução mais significativa ocorreu a partir de maio, ao mesmo tempo em que vacinação avançou

O município de Volta Redonda vem apresentando redução no número de casos confirmados e óbitos da Covid-19, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Os relatórios emitidos pelo departamento da Vigilância em Saúde de Volta Redonda – que mapeia a situação pandêmica– apontam queda significativa na confirmação de casos, principalmente a partir de maio, quando foi detectado também um avanço maior da vacinação no município.

Em maio deste ano, por exemplo, foram confirmados mais de 4,8 mil casos de Covid-19. Em junho, esse número caiu para pouco mais de 2,3 mil. A queda se manteve no mês seguinte (1,4 mil casos) e em agosto (1.329 casos). Já em setembro e outubro a cidade saiu da “casa dos mil”, com 978 e 430 casos confirmados respectivamente.

O novo cenário epidemiológico também apresentou diminuição no número de óbitos em decorrência da Covid-19. O pico da mortalidade em Volta Redonda foi registrado em abril, com 217 mortes confirmadas no mês. Nesta época, Volta Redonda tinha aplicado pouco mais de 81 mil doses de vacinas. Agora em outubro foram 26 óbitos, com mais de 400 mil doses já aplicadas.

“Apesar do cenário positivo, temos de ter em mente que ainda temos pessoas morrendo e sendo infectadas. Por isso, pedimos para as pessoas se vacinarem e manterem as medidas de prevenção à doença”, disse o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

No mapeamento de doses aplicadas em comparativo aos óbitos, o número de vítimas fatais por Covid-19 apresenta diminuição mais significativa a partir de junho, quando a média foi de 89 mortes. Em julho, esse número caiu para 25. Em outubro foram confirmadas 26 mortes pela Covid-19.

Mais de 410 mil vacinas aplicadas

Em outubro, Volta Redonda ultrapassou o total de 410 mil doses aplicadas. A cobertura vacinal de primeira dose é de 96,5% na população acima de 12 anos e o percentual de segunda dose alcançou 74,2% neste mesmo público-alvo.

Atualmente, o município oferta repescagem de primeira dose para pessoas a partir de 12 anos, finalização de segunda dose e ampliação de reforços para pessoas acima de 60 anos e profissionais de saúde.