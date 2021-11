Polícia Militar apreende arma no Morro da Caviana

Policiais militares estavam em patrulhamento nesta quinta-feira quando receberam informações para irem até o local onde havia ocorrido um homicídio no dia anterior na Rua Vista Alegre, no Morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

No local os agentes flagraram dois suspeitos que fugiram ao perceber a presença dos policiais. Após buscas os agentes apreenderam uma pistola Taurus calibre 9mm, modelo 809, com um carregador com 10 munições intactas e uma arma de fogo artesanal calibre 380, protótipo da metralhadora INA, com um carregador e sete munições intactas.