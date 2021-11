A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa nesta quinta-feira, dia 04, a confirmação de dois óbitos em decorrência da Covid-19. As vítimas eram uma mulher, de 34 anos e com comorbidades, e um homem de 42 anos. Os óbitos ocorreram em 04 e 19/10 de 2021.

Há sete pacientes internados em leitos clínicos/SUS, todos no Hospital Regional Zilda Arns.

Não há pacientes internados com Covid-19 nos hospitais e demais unidades mantidas pela Prefeitura de Volta Redonda.