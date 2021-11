Policiais Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT), da 1ª CIA, do 10º Batalhão da Polícia Militar, apreenderam na manhã desta sexta-feira, 900 sacolas de crack, em um carro de aplicativo, no Trevo do Belvedere, no bairro Santa Bárbara, em Barra do Piraí.

Policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo Corsa Sedam (vermelho) conduzido por um homem em atitude suspeita. Durante abordagem os agentes depararam com o suspeito, de 41 anos, já conhecido pela polícia. Após revista no interior do veículo os policiais encontraram no tanque de combustível 900 sacolés de crack.

O motorista recebeu voz de prisão e foi levado para a 88ª Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Após o registro policial, o homem permaneceu preso.