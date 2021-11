Marília Mendonça, de 26 anos, postou um vídeo em sua conta no Instagram em que aparecia andando em direção ao avião. No vídeo para as redes sociais a cantora aparece brincando com as tradicionais comidas mineiras, que não poderia comer por conta de uma dieta. “Essa é a realidade, meu povo. Deixe comentários aqui e fale sobre as delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais!”, comentou Marília.

A cantora se apresentaria na noite nesta sexta-feira em Caratinga, Minas Gerais. Estavam no avião além da Marília Mendonça, o piloto, o copiloto, um assessor e um produtor da artista estavam em um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ. – Imagens: TVLW Online