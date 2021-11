Policiais militares prendem suspeitos de roubo, em Volta Redonda

Policiais receberam informações na quinta-feira, sobre suspeitos que estariam em um carro Fiat (azul), com quatro suspeitos armados efetuando roubo no bairro Retiro, em Volta Redonda. Os policiais militares passaram a monitorar os locais e depararam com os suspeitos na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio). Os agentes manobraram e passaram a perseguir os suspeitos.

O veículo foi abordado em frente ao 28º Batalhão, no bairro Voldac. Os agentes perceberam que um dos suspeitos havia jogado algo pela janela do carro. Durante varredura, os agentes apreenderam um aparelho celular no chão e outro no interior do veículo.

Uma das vítimas reconheceu um suspeito, de 24 anos, com o autor do roubo de seu celular e tentativa de roubar sua moto. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

O carro foi apreendido e os quatro ficaram presos.