Detro-RJ aplica 109 multas em ônibus intermunicipais em outubro

Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói registraram mais infrações

Agentes do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aplicaram 216 multas em outubro. Desse total, 109 foram registradas em ônibus, 47 em vans intermunicipais e 60 em veículos particulares flagrados realizando transporte remunerado sem autorização do poder concedente.

As cidades que mais registraram autuações foram Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Queimados e Japeri. As ações tiveram o objetivo de verificar a qualidade dos serviços prestados pelos ônibus e vans intermunicipais, além de coibir o transporte irregular de passageiros.

As principais irregularidades flagradas nos ônibus intermunicipais foram descumprimento de portarias e decretos; não cumprimento do quadro de horário; mau estado de conservação; ausência de documento de porte obrigatório; descumprimento das normas sanitárias e de acessibilidade.

A população pode denunciar irregularidades pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br ou pelo WhatsApp Fale Detro (21) 98596-8545. Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as fiscalizações.