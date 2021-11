Mega drive-thru segue até as 22h, na Ilha São João, com aplicação de primeira, segunda e terceira dose

Em mega drive-thru, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aplicou mais de seis mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira, dia 05, na Ilha São João. Esse é o balanço preliminar da secretaria apurado até as 18h.

Primeiras, segundas e doses de reforço estão sendo aplicadas em horário estendido de atendimento até as 22h, no ‘Viradão pela vida’, que começou às 08h da manhã com área destinada a pedestres.

O ‘Viradão pela vida’ também proporciona a quem vai se vacinar atividades culturais com shows musicais e exposição dos premiados da 31ª edição do Salão de Humor 2021, promovido pela secretaria municipal de Cultura. Além disso, há distribuição de lanche, à noite a FBG (Fundação Beatriz Gama) oferecerá caldo aos participantes.

Doses

Estão recebendo a primeira dose pessoas a partir de 12 anos de idade, que ainda não tenham se vacinado por algum motivo. A segunda dose para pessoas que tomaram a primeira dose de qualquer vacina (AstraZeneca, CoronaVac ou Pfizer) até 15 de outubro de 2021.

A dose de reforço (terceira dose) está sendo direcionada para todas as pessoas, que completaram esquema com duas doses de qualquer vacina, ou dose única, até 15/08/2021, independente de faixa etária.

O público inclui: trabalhadores de Saúde; Segurança Pública; Educação; Limpeza Urbana; Pessoas em situação de rua; Trabalhadores de Transportes (inclusive caminhoneiros); Pessoas com Deficiência e Pessoas com Comorbidades (hipertensos, diabéticos, entre outros).

Quem passou pelo drive-thru aprovou o formato ampliado de horário e a inserção de ações culturais. “Está perfeito o drive, muito rápido, todas as vezes que tomei vacina aqui, na Ilha, fui muito bem atendida pelos profissionais de saúde. Só tenho a agradecer por estar recebendo a terceira dose hoje e com música”, comentou Lourdes Rocha de 55 anos.

Outra vacinada satisfeita com o ‘Viradão pela Vida’ foi a profissional de saúde, Maria de Fátima Vilela, que recebeu a dose de reforço no local. “Excelente o formato, estou muito feliz por estar recebendo esse reforço na imunização”, falou.

A aplicação de segundas doses também teve adesão da população. “Achei o atendimento rápido estou aqui tomando a minha segunda dose com muita felicidade”, citou Carlos Renato de 38 anos.

Programação de vacinação neste sábado, dia 06

A secretaria de Saúde de Volta Redonda manterá o esquema vacinal contra a Covid-19 neste sábado, dia 06, em quatro Unidades de Saúde, dos seguintes bairros: 249, Volta Grande, Retiro II e Jardim Paraíba, no horário das 09h às 16h.

Primeira dose

Para pessoas a partir de 12 anos de idade;

Segunda dose

Para todas as pessoas que tomaram a primeira dose de qualquer vacina até 15 de outubro de 2021;

Terceira dose

Para todas as pessoas, que completaram esquema com duas doses de qualquer vacina, ou dose única, até 15/08/2021, independente de faixa etária.