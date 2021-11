Perseguição no trânsito termina em acidente e prisão em VR

Uma discussão no trânsito devido a um esbarrão entre dois veículos, no Centro de Volta Redonda, terminou com um acidente no Aterrado, um homem hospitalizado e um jovem preso. Os envolvidos são um rapaz de 23 anos, que dirigia uma picape Saveiro, e um homem de 59 anos, que conduzia um Sentra.

Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, a confusão entre os dois começou na Avenida Nelson Gonçalves, no Centro, onde o Sentra teria esbarrado na caminhonete. O motorista não parou e passou a ser perseguido pelo jovem na picape.

Na Avenida Paulo de Frontin, já no Aterrado, a picape bateu na traseira do Centro, que subiu na calçada, atingiu uma banca de jornais (Banca do Chico) e a parede de um prédio. Com o choque, a parte da frente da Saveiro começou a se incendiar, mas o fogo foi contido com extintores.

Ainda segundo os policiais, após a colisão o jovem desceu da picape e passou a agredir o motorista do Sentra que, bastante ferido, foi socorrido no Hospital São João Batista. Até o momento desta publicação, não havia informações sobre seu estado de saúde.

O jovem acabou sendo preso por embriaguez ao volante. Ele foi levado pela PM ao posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-393 (Lúcio Meira), em Dorândia, onde o teste do etilômetro confirmou o consumo de álcool. Depois, os policiais conduziram o rapaz para a delegacia de polícia. Também até o momento desta publicação não havia sido informado se a autoridade policial autorizou o pagamento de fiança. (Fotos e matéria: FOCO REGIONAL)