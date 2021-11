Público-alvo é a população atendida pelos Cras

Estão abertas as inscrições para 80 vagas em cinco cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda e o Sistema Firjan. Com vagas limitadas, as capacitações acontecerão na unidade do Senai-RJ do bairro Aero Clube e tem como público-alvo, a população atendida pelos Centros de Referência da Assistência Social, os Cras.

“Nesse momento de recuperação da nossa cidade, estamos conseguindo ampliar nossas parcerias para capacitar a população que precisa e quer voltar ao mercado de trabalho. O trabalho da Assistência Social nos Cras é fundamental e, por isso, estamos reabrindo mais unidades e reformando outras”, afirmou o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco.

Os cursos oferecidos são: Administração de Materiais e Logística Integrada; Fabricação de Biscoitos; Fabricação de Pães Rústicos; RR11 – Operação de Empilhadeiras; Operação de Ponte Rolante.

De acordo com o departamento de Proteção Básica da Smac, a secretaria vai oferecer transporte para levar os alunos dos Cras até a unidade educacional.

Inscrições

Os interessados na qualificação profissional podem se inscrever em um dos cinco Cras participantes até o próximo dia 9 de novembro. Uma aula inaugural para todos os cursos acontecerá no dia 10/11, no Senai (Rua Pedro Lima Mendes, 490, Aero Clube). Confira a programação das capacitações e Cras participantes:

Cras Belo Horizonte

– Curso de Administração de Materiais e Logística (20 vagas);

– Aulas: terça-feira e quinta-feira, das 13h às 17h;

– Requisitos: 18 anos completos; Ensino Médio completo.

Cras São Sebastião

– Curso de Fabricação de Biscoitos (10 vagas);

– Aulas: terça-feira e quinta-feira, das 13h às 17h;

– Requisitos: 18 anos completos; Ensino Fundamental incompleto.

Cras Três Poços

– Curso de Fabricação de Pães Rústicos (10 vagas);

– Aulas: segunda-feira e quarta-feira, das 13h às 17h;

– Requisitos: 18 anos completos; Experiência na área;

Cras Volta Grande

– Curso RR11 – Operação de Empilhadeiras (20 vagas);

– Aulas: segunda-feira e quarta-feira, das 8h às 12h;

– Requisitos: 18 anos completos; 5º Ano do Ensino Fundamental; CNH em uma das seguintes categorias: B, C, D ou E.

Cras Siderlândia

– Curso de Operação de Ponte Rolante (20 vagas);

– Aulas: terça-feira e quinta-feira, das 8h às 12h;

– Requisitos: 18 anos completos; 6º Ano do Ensino Fundamental.

Fotos: divulgação Secom/PMVR.