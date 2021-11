Policiais Civis da 92ª Delegacia de Polícia, (Rio das Flores) e 166ª DP, (Angra dos Reis), após terem ciência que havia sido expedido mandado de prisão preventiva em desfavor de uma mulher de 36 anos, iniciaram uma força tarefa entre as duas unidades policiais, executando ações de inteligência e monitoramento com vistas para tentar localizar a acusada.

Após investigações a mulher foi presa na tarde de sexta-feira, 5/11, no centro de Angra dos Reis. A mulher foi investigada em inquérito policial da 92ª DP, por homicídio qualificado ocorrido no ano de 2018, em Rio das Flores. De acordo com a polícia na época, ficou comprovado em diligências, a autora contribui para que seu ex-namorado viesse a ser assassinado sem que pudesse se defender.

Conforme as investigações, Marcelo Faria de Oliveira Reis foi emboscado e alvejado por diversos disparos de arma de fogo por Kleberson Camilo Mathias, gerente de tráfico de drogas em Paraíba do Sul e namorado da acusada na época.

O homicídio teria motivação passional uma vez que, conforme levantado, a vítima havia ameaçado Kleberson, pois não aceitava o fim do romance com a mulher. A investigação foi coordenada pelo delegado Carlos César e pelo chefe do setor Geraldo Rocha. Matéria: Sandro Barra-Jornal Valença