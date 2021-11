A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa neste domingo, dia 07, não houve confirmação de óbitos em decorrência da Covid-19. O último óbito por Covid-19 comunicado para a Prefeitura ocorreu em 04/11

Há dez pacientes internados em leitos clínicos/SUS, nove no Hospital Regional Zilda Arns e um no Hospital Nelson Gonçalves (Cais do Aterrado).

Não há pacientes internados em UTI com Covid-19 nos hospitais e demais unidades mantidas pela Prefeitura de Volta Redonda.