Avanço da vacinação na cidade reflete o número zerado de hospitalizações positivas pela doença

O governo municipal de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, comemora importante conquista para a cidade no combate à Covid-19: número zerado de internações confirmadas devido à doença na Rede Pública. De acordo com relatórios da pasta, é possível perceber ainda, que o número de contaminação pelo vírus é mínimo. Dados revelam que dos casos confirmados ao longo da última semana, entre segunda e sábado, dia 1º a 06 de novembro, 80% são de positivos curados, ou seja, de pessoas que tiveram a doença e já possuem anticorpos.

“Sem dúvida o avanço da nossa cobertura vacinal reflete o número zerado de internações confirmadas por Covid-19. Ainda registramos novos casos, cerca de 20% a mais por dia, sendo que em média 16% são dados IGG – pessoas que já tiveram contato com o vírus, mas que possuem anticorpos. Assim, não oferecem risco de transmissão para outras pessoas. Neste sábado, 06, essa porcentagem atingiu 22%, mas 19% ou mais foram destes casos positivos curados. Então, quase não temos transmissão, contaminação, do vírus em Barra Mansa”, explica a gerente de Vigilância em Saúde da cidade, Juliana de Souza Machado Ferreira.

Ela aproveitou para conscientizar a população sobre a importância da vacinação. “Além da primeira dose, a segunda e a de reforço, caso necessário, são extremamente importantes para evitar casos graves da doença. Podemos comprovar isso através do fato de não termos nenhuma internação confirmada por Covid-19 até o último sábado, dia 06, quando já havíamos aplicado 243.817 doses no município”, ressaltou a gerente de Vigilância em Saúde.

VACINAÇÃO

Nesta segunda-feira, dia 08, a aplicação de doses contra Covid-19 acontecerá das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros, e das 9h às 20h na unidade do Ano Bom. O calendário de vacinação é o seguinte:

– D1 para pessoas a partir de 12 anos de idade (em todas as UBSs);

– D2 agendadas (CoronaVac apenas no Ano Bom e profissionais da Saúde com AstraZeneca no mesmo local ou na Vila Nova);

– D3 para idosos acima de 60 anos e profissionais de Saúde que tomaram a segunda dose de CoronaVac até 27/04 (Ao Bom), e profissionais de Saúde que tomaram AstraZeneca até o dia 08/05 (Ano Bom ou Vila Nova).

ESTRATÉGIA

O secretário Municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, destacou que os dados revelam que a estratégia de vacinação do governo municipal deu certo.

“Já estamos aplicando primeira dose em pessoas a partir de 12 anos de idade, a grande maioria dos novos registros que entram no Boletim Epidemiológico da cidade são de pessoas que já tiveram contato com o vírus e possuem anticorpos e não temos nenhuma internação na Rede Pública de Saúde confirmada para Covid-19. Estes são motivos para comemorar, pois nos apontam que tomamos as decisões corretas e a população está mais segura diante da incerteza que é este vírus para todos nós”, declarou o secretário.

PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Dr. Sérgio Gomes aproveitou para agradecer o empenho do prefeito Rodrigo Drable de fazer a vacinação avançar e de decretar medidas de segurança sanitária baseadas em dados técnicos. Ele também destacou que, apesar destas conquistas, as pessoas precisam manter as medidas de prevenção à propagação do coronavírus.

“Continuar usando máscara e álcool em gel são fundamentais para melhorarmos ainda mais estes números. As medidas de flexibilização precisam continuar caminhando junto com as de proteção, pois ambas fazem parte do processo que nos levou a alcançar os dados citados”, concluiu o secretário.