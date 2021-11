Celebração contou com presença de líderes religiosos e políticos da região

Por meio de um Culto Ecumênico realizado na última sexta, 5 de novembro, o Município de Porto Real comemorou os seus 26 anos de emancipação político-administrativa. A cerimônia, que aconteceu no Horto Municipal de Porto Real, foi aberta pela Banda Municipal de Porto Real e celebrada pelo pastor Flávio Aguiar e pelo padre Ronaldo Costa. O prefeito do Município, Alexandre Serfiotis, esteve presente com a mãe, o irmão e o filho, Katia, Adriano e Allan Serfiotis, onde puderam relembrar e celebrar todas as conquistas do município desde a sua autonomia político-administrativa.

Em sua fala, Alexandre discursou sobre o movimento pró-emancipação e agradeceu o empenho daqueles que lutaram para idealizar a cidade de Porto Real. “Nós temos em nossa história, uma forte ligação com a Família Real e com os descendentes italianos, que ao longo dos anos, fizeram Porto Real se tornar o distrito mais importante de Resende. Foi através do orgulho da nossa história que surgiu o movimento pró-emancipação” disse Alexandre, que muito emocionado também relembrou das passagens do seu pai, Jorge Serfiotis, como líder do município.

“Graças a esses homens e mulheres, e também ao meu pai, que foi vereador em Resende e depois prefeito de Porto Real, que em 5 de novembro de 1995 foi realizado um plebiscito, onde a população decidiu pela emancipação do então distrito. É nessa data que com imenso orgulho comemoramos mais um Aniversário da Cidade”.

Alexandre Serfiotis também agradeceu aos líderes políticos das cidades vizinhas que compareceram na cerimônia. “Eu acredito que com a união iremos trazer ainda mais evolução à nossa região, e ter aqui a presença dos prefeitos Ednardo Barbosa (Pinheiral), Diogo Balieiro (Resende), Aluísio D’Elias e seu vice Paulo Vitor (Quatis), mostra que estamos no caminho certo. Quero ainda agradecer a presença dos vereadores e servidores municipais, e claro, a toda população portorrealense, que é o motivo de estarmos aqui e que dia após dia nos motivam a darmos o melhor pela nossa cidades”, finalizou o prefeito de Porto Real.

Compareceram ao Culto Ecumênico os vereadores de Porto Real: Cláudio Guimarães, Diego Graciani, Fábio Maia, Fernando Beleza, Juan Pablo, Renan Márcio e Ronário. Fotos: Fabiano Sabino e Regiane Real