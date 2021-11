Hemonúcleo de BM planeja ações para a Semana do Doador de Sangue

O Hemonúcleo de Barra Mansa está preparando diversas ações pela Semana Nacional do Doador de Sangue, que acontecerá entre os dias 22 e 26 deste mês. O intuito é reforçar a importância da prática e também celebrar o Dia Internacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro.

“Sempre que possível, devemos expressar nossa gratidão aos doadores. Particularmente neste mês, quando damos uma visibilidade maior a quem sempre nos ajuda, estamos nos programando para fazer uma grande ação comemorativa na Semana do Doador de Sangue. Haverá um café da manhã especial para todos que comparecerem ao Hemonúcleo como voluntário. Também entregaremos uma camisa de brinde para quem realizar a doação”, adiantou a coordenadora da unidade, Thais Mendes.

Para ser um doador a pessoa tem que estar saudável, ter entre 16 e 69 anos de idade (quem for menor de 18 anos precisa está acompanhado do responsável legal), pesar acima de 50 kg, ter dormido bem na noite anterior, se alimentado, evitado alimentos gordurosos, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e portar um documento oficial com foto.

O Hemonúcleo de Barra Mansa funciona anexo à Santa Casa, na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, Centro. O horário de funcionamento é das 07h às 11h, de segunda a sexta-feira. Fotos: Paulo Dimas