Um grupo de artesãs de Barra Mansa passará a ocupar os corredores do Mercado Célio de Souza Lima, no Centro de Barra Mansa, a partir desta quarta-feira (10). A Quarta Arte, feira de artesanatos, acontecerá todas as quartas e reunirá 23 artesãs da cidade e pretende movimentar o comércio da região. O mercado fica na Rua Duque de Caxias, 222, no Centro, em frente ao Parque das Preguiças.

Fonte de renda de muitas famílias e meio de expressão e preservação da cultura local, o trabalho das artesãs foi uma das muitas atividades mais afetadas pela pandemia. O retorno da exposição de trabalhos em feiras não só movimentará o comércio local como será uma oportunidade de fazer contatos, parcerias e estabelecer novos clientes.

A idealizadora da Quarta Arte Feira de Artesanatos, Neli Siqueira Monteiro de Barros, conta que a proposta partiu de uma conversa com um dos proprietários do mercado, que cedeu o lugar para que as artesãs pudessem expor seus trabalhos. “O espaço do mercado para nós é muito nobre. Estamos acostumadas a expor em locais abertos, sob chuva e sol quente, enquanto aqui temos área coberta. Essa parceria com o mercado vai ser muito importante”, aposta Neli.

E, como todo negócio que se preza, a feira tem um perfil no Instagram para quem quiser conhecer melhor as artesãs e seus trabalhos (@quarta.arte).

Comprar um produto artesanal além de ser uma experiência peculiar de consumo consciente, valoriza o trabalho do artesão que produz em pequena escala objetos que carregam uma carga reforçada de cuidado e zelo.

QUARTA ARTE

Mercado Célio de Souza Lima

Rua Duque de Caxias, 222 – Centro, Barra Mansa (em frente ao Parque das Preguiças)

Todas as quartas-feiras, de 9h às 17h