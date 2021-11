GMVR retira mais uma moto ‘barulhenta’ e adulterada das ruas

Veículo ainda estava sem equipamentos elétricos, como: seta, farol e luz de freio

Guardas municipais de Volta Redonda retiraram das ruas da cidade mais uma moto barulhenta. Além do escapamento desgastado, o veículo não tinha equipamentos elétricos, como: seta, farol e luz de freio; os espelhos retrovisores estavam inoperantes e os pneus em mau estado de conservação (carecas). O flagrante aconteceu em uma operação de fiscalização realizada nessa segunda-feira (8), na Rua 14, na Vila Santa Cecília.

Ainda conforme explicou o comandante da Guarda Municipal (GMVR), João Batista dos Reis, o veículo estava com o número do motor raspado e, por isso, foi recolhido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

“A GMVR vem fiscalizando os veículos que transitam pelas ruas da cidade com os dispositivos de segurança ineficazes. Principalmente com a descarga livre e silenciador do motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, pois é o que gera o maior índice de reclamações dos contribuintes. Estamos atentos também ao fato de muitos condutores de motocicletas não serem habilitados. Este não foi o caso, no entanto, queremos inibir esta prática, prevenir acidentes e salvar vidas”, destacou Batista.

A motocicleta ficou apreendida na delegacia, onde seria periciada. Há a suspeita de que o motor dela seja de outro veículo. O caso vai ser investigado. Foto: Cedida pela GMVR