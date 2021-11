O deputado federal Delegado Antonio Furtado solicitou urgência para resolver o problema de segurança de quem precisa cruzar a BR-393

A segurança dos pedestres que cruzam, diariamente, a Rodovia Lúcio Meira (BR-393) para irem do bairro Califórnia ao bairro de Fátima, em Barra do Piraí, foi assunto da conversa entre o deputado federal Delegado Antonio Furtado e o diretor da KInfra, empresa que administra a rodovia, Ricardo Rocha. Entre os assuntos imediatos, a necessidade de uma passarela no local, apontada pelos moradores temerosos pelo número de acidentes registrados.

– Durante o “Gabinete em Movimento” no bairro Califórnia, muitos moradores da região falaram do medo sentido ao cruzar a BR393 e pediram a minha ajuda para a implantação de uma passarela no local. Entendo ser necessário essa ação para dar segurança aos moradores e motoristas que circulam pelo trecho. Foi por isso que solicitei uma reunião com representantes da concessionária administradora da rodovia. É um problema que precisa de uma solução imediata – afirmou o parlamentar.

O principal problema apontado para os acidentes é o excesso de velocidade e o grande fluxo de veículos. De acordo com o diretor da KInfra, Ricardo Rocha, já existe um projeto para duplicação do trecho e sinalização para dar mais segurança.

– A construção de uma passarela envolve autorizações e estudos que levam algum tempo para acontecer. Como o deputado pediu urgência para resolver a questão e garantir a segurança das pessoas ao atravessar as faixas, recomendamos a colocação de um radar para forçar a diminuição da velocidade dos veículos e atuar na prevenção dos acidentes. Também seriam ampliados os quebra-molas e a sinalização – explicou Ricardo Rocha.

Para a implantação da passarela no local é necessário estudo de viabilidade e autorização por parte da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT). Como o trecho é privatizado e administrado por uma concessionária, também é necessário rever valores de contratos e de realização de obras não previstas.

– Precisamos de soluções emergenciais, mas não vamos abandonar o projeto ideal, a implantação da passarela. Já estou em contato com a ANTT para marcarmos uma reunião, apresentar o problema e começarmos o processo de análise e indicação para a obra. Estou empenhado em garantir a segurança das pessoas que precisam circular pela rodovia. Também vou solicitar à Polícia Rodoviária Federal que instale um posto de fiscalização próximo aos bairros. Assim, garantimos a segurança viária e evitamos que aconteçam acidentes – garantiu o deputado federal Delegado Antonio Furtado. Suély ZontaAssessoria de Imprensa