Caminhoneiro é preso por porte ilegal de arma de fogo, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento neste sábado, dia 13, por volta das 11h30min, quando receberam uma informação que havia um caminhoneiro alterado e portando uma arma de fogo dentro de um bar no Posto Dominante, no km 228, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

A equipe se deslocou ao local e abordou o suspeito, de 39 anos. Ao ser questionado o homem alegou não possuir arma de fogo. Foi realizada revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao ser realizada revista no interior da cabine de seu caminhão, foi encontrado debaixo do banco do motorista, um revólver calibre 32, municiado, com quatro munições intactas. Diante do fato, foi dada voz de prisão ao caminhoneiro por porte ilegal de arma de uso permitido e a ocorrência foi apresentada na 94ª DP de Piraí para os procedimentos cabíveis.