Unidades do Conforto, Retiro II, São Geraldo e Volta Grande estarão abertas das 09h às 16h para aplicação de primeiras e segundas doses, além do reforço

Volta Redonda vai abrir neste sábado, dia 20, quatro Unidades de Saúde para vacinação contra a Covid-19. As unidades dos bairros Conforto, Retiro II, São Geraldo e Volta Grande estarão disponíveis, das 09h às 16h, para aplicação de primeiras e segundas doses, além das doses de reforço.

Pessoas a partir de 12 anos que ainda não tenham recebido a primeira dose devem comparecer em um dos locais de vacinação, com um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Também estará disponível a aplicação da segunda dose para quem recebeu a primeira de CoronaVac e Pfizer até 30/10/2021. A segunda dose da AstraZeneca (Oxford) para os vacinados até 23/10/2021.

As unidades também aplicarão o reforço para pessoas acima de 50 anos e profissionais de saúde que receberam a segunda dose até 22/08/2021. Pessoas acima de 18 anos, incluindo a população com comorbidade, vacinadas com a segunda dose até 23/06/2021 e imunossuprimidos vacinados até 23/10/2021 podem receber a dose de reforço.

Além dessas unidades, na segunda-feira, dia 22, o município se prepara para novo drive-thru de vacinação na Ilha São João.