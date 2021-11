ACIAP-BM doa bicicletas para Polícia Militar

Ação foi realizada com objetivo de auxiliar o reforço do policiamento no Centro da cidade, especialmente no período de fim de ano

A ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realizou, durante a reunião da diretoria desta semana, a entrega de três bicicletas e três kits de acessórios (capacete e luvas) para a Polícia Militar de Barra Mansa.

Segundo o presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás, a doação foi feita com o objetivo de auxiliar no reforço do policiamento no período de fim de ano que se aproxima, para garantir ainda mais a segurança dos associados da casa e dos consumidores na hora das compras. Durante todo o horário comercial, inclusive no horário estendido, dois policiais circularão pelo Centro da cidade fazendo a ronda.

– Essa doação vem ao encontro da necessidade para a volta dos policiais ciclistas. Atendemos essa demanda visando o que cobramos, um maior policiamento no Centro nessa época, o que atende nossos associados e também toda a população, para que todos possam fazer suas compras de Natal e fim de ano com segurança – ressaltou Gattás.

Quem recebeu a doação das mãos do presidente da entidade foi o tenente Ricardo Cunha, comandante da 2ª Companhia do 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar).

– Agradecemos a parceria e a disponibilidade com que sempre somos recebidos por vocês. Sabemos que problemas existem, mas essas parcerias são essenciais para buscarmos soluções. E essas bicicletas, com certeza, serão de grande valia – afirmou Cunha.

A segurança pública é uma das grandes preocupações da ACIAP-BM, que vem realizando diferentes ações na busca de melhorias nessa área. A entidade é membro do Conselho Municipal de Segurança Pública, onde participa ativamente. Recentemente, a Polícia Militar implantou o Patrulhamento Rural, em que uma patrulha faz a ronda na área rural do município, em atendimento também a uma solicitação da casa, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e o Conselho Municipal de Segurança. “A soma de esforços traz resultados positivos e é isso que buscamos. A segurança pública é um tema de grande interesse para toda a população e nossa casa está sempre de portas abertas para as forças de segurança do município”, destacou Matheus Gattás.