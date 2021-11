Idosos escrevem cartinhas para Papai Noel e esperam presentes de Natal

Símbolo de confraternização e afeto em família, o Natal também se tornou uma data marcada pela solidariedade. Fazer as vezes do Papai Noel já é uma tradição no Grupo de Ação Voluntária, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (GAV). É, segundo os voluntários, extremamente gratificante. Este ano, o GAV terá, novamente, a campanha “Árvore de Natal Solidária”, que reúne pedidos dos idosos que vivem na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) João Miguel da Silva, administrada pela nossa Associação.

Assim como as crianças, os idosos moradores escrevem cartinhas com sugestões do que desejam ganhar de presente. São pedidos simples.

O Natal é uma oportunidade de tornar a vida dos velhinhos da ILPI mais feliz. Já que eles tiveram um ano tão difícil, afetados diretamente pelo isolamento social, devido a pandemia. As cartinhas, com os pedidos dos idosos, podem ser conferidas e adotadas na Árvore de Natal Solidária, localizada no hall de entrada do Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), Rua 535, nº 835, no bairro N.S. das Graças.

Quem quiser participar da ação deve adotar uma carta, do dia 1 até o dia 17 de dezembro. E os presentes devem ser entregues até o dia 18. Já a entrega dos presentes para os idosos vai acontecer no dia 19 de dezembro na ILPI. Seja você também um Papai Noel Solidário nesta data tão especial.