Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no Roma I

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar apreenderam no final da manhã de quarta-feira, por volta das 11h40min, grande quantidade de drogas, no bairro Roma I, em Volta Redonda.

Os agentes estavam em patrulhamento quando receberam informações de um 3º sargento sobre um homem armado que estaria em um sítio no bairro Roma I. Com a chegada dos policiais, o homem empreendeu fuga por uma área de mata. Ele conseguiu escapar do cerco policial.

Uma mulher se identificou como sendo esposa do homem que fugiu e passou o telefone do suspeito para os agentes. No contato telefônico, ele contou aos policiais que havia se escondido por medo e que seu sítio estaria sendo usado por traficantes do bairro, à sua revelia, para esconderem armas e drogas.

Após buscas no local, os policiais encontraram enterrados em dois tonéis, em pontos diferentes, uma pistola 45, sete carregadores de pistola 45, três carregadores de pistola 9mm, quatro carregadores alongados de pistola 9mm, 40 munições calibre 5.56mm, 400 munições calibre 9mm, 40 bolas contendo pó branco embalado e prensado, pesando aproximadamente 33 kg, 2.127 eppendorfs, contendo pó branco e cinco pés de maconha.

Foram apreendidos também 418 tabletes grandes cortados (aproximadamente três quilos), 16 potes de pó Royal, 27 mil sacolés (vazios), 45 mil eppendorfs (vazios); 51folhas de etiquetas, seis bacias azuis, três balanças de precisão e três grampeadores.

A apreensão foi a maior realizada pela polícia, este ano. Calcula-se que o prejuízo ao tráfico seja da ordem de R$200mil.

Dois suspeitos, sendo um deles menor de idade, foram levados para a delegacia, onde foi feito o registro de ocorrência.