A Defesa Civil de Barra Mansa vai realizar às 10h deste sábado, 27, um simulado de acionamento das sirenes de alerta de chuvas. A medida preventiva acontecerá nos bairros Vila Nova e São Luiz e segue orientação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN).

O coordenador do órgão, João Vitor da Silva Ramos, destacou que o intuito é testar o sistema e ao mesmo tempo mostrar à população que ela será alertada sobre possíveis riscos.

“Escolhemos as sirenes dos bairros Nova Esperança e São Luís, devido às grandes ocorrências que temos no período de chuvas de verão nas localidades, devido às cheias do Rio Barra Mansa. Com isso, podemos preparar as pessoas que moram às margens do rio para o alerta de cheias e evacuação”, explicou João Vitor.

Será montado um ponto de apoio no Colégio Municipal Clécio Penedo, localizado na Rua Antônio da Silva Reis, número 22, no Nova Esperança. “Pedimos aos moradores que fiquem atentos às mensagens emitidas pelo sistema de sirene e mantenham a calma, pois se trata de apenas um simulado”, concluiu o coordenador de Defesa Civil. FOTOS: Felipe Vieira