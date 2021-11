Motoqueiro tem pé esmagado ao colidir com carro, no Santo Agostinho

Um motociclista teve um dos pés esmagados ao se envolver em um acidente na tarde deste domingo, no cruzamento das ruas Sargento Paulo Moreira, com a Soldado Francisco Alves Rocha, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Na colisão, Erick Vieira do Carmo foi arremessado na calçada. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista. Ele teve fraturas no rosto, braço e perna. Segundo a unidade hospitalar, a vítima passou por cirurgia e continua em observação. Foto: Redes sociais