PRF prende homem com mandado de prisão em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização neste domingo, por volta das 15 horas, quando parou o veículo Scooter YamahaNMAX 160, com placa de Volta Redonda, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, no acesso à Penedo, em Itatiaia.

Ao realizar consulta no sistema foi verificado que o condutor, 38 anos, possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça, em seu desfavor por não pagamento de pensão alimentícia, expedido em 22 de maio de 2018 com validade até 2035. O homem recebeu voz de prisão e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia.