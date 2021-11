Policiais militares da 2ª CIA foram acionados na noite de sábado, após a derrota do Flamengo e evitaram que o jovem Marcelo de Souza Pinto, fosse morto, pois dois homens, na Rua Rio Branco, no Centro, de Barra Mansa.

A vítima estava desacordada sendo agredida brutalmente com chutes na cabeça e no corpo pelos agressores. A polícia interveio e agiram com o rigor da Lei, pois os agressores tentaram evitar que o rapaz fosse retirado do local.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa. Os dois supostos também foram levados para a mesma unidade hospitalar com escoriações.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Ainda não foi informado o motivo das agressões.