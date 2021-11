Torcida briga em Mangaratiba e Angra dos Reis

Torcedores aborrecidos acabaram trocando socos e pontapés, após o jogo do Flamengo contra o Palmeiras, no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai. A confusão ocorreu no shopping, em Angra dos Reis. A briga foi generalizada e várias cadeiras foram arremessadas contra os torcedores.

Mangaratiba também o “pau comeu”

Em Mangaratiba não foi diferente e torcedores aborrecidos acabaram cometendo atos de vandalismo após a derrota do Flamengo para o Palmeiras. Uma ambulância do Samu (Serviço ode Atendimento Móvel de Urgência) foi aconada para o local. Não há informações sobre feridos.