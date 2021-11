Atividade orientada por profissional de Educação Física acontece nas quartas-feiras, pela manhã

O Ginásio Poliesportivo do Siderlândia, em Volta Redonda, lançou neste mês de novembro a “Patinslândia”. A ideia é unir toda família com a prática da patinação orientada por profissional de Educação Física. A atividade acontece na quadra, às quartas-feiras, a partir das 9h30, e está aberta a toda comunidade.

O coordenador do espaço, um equipamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), Gabriel Tardem, explicou que a demanda veio da população. “Fui procurado por um grupo de mães, que têm patins, e gostaria de aprimorar a prática na quadra do ginásio. Junto com a equipe, vimos que seria uma boa oportunidade de unir a família em torno desta atividade física, sem divisão por faixa etária”, falou Gabriel.

Nesta semana, cinco pessoas, entre mães e filhas, estiveram no ginásio para patinar. As aulas ficam a cargo da profissional de Educação Física, Gláucia Porto, e da estagiária Anna Júlia. “Iniciamos a atividade e esperamos reunir mais pessoas a cada quarta-feira. A patinação é uma forma de lazer e de exercício físico”, afirmou Gabriel.

Benefícios da patinação

A patinação melhora o equilíbrio; evita lesões nas articulações; queima calorias (ajuda a emagrecer); fortalece os músculos; melhora da resistência; é um excelente exercício cardiorrespiratório; além disso, patinar alivia o estresse e te deixa mais feliz.

Ginásio do Siderlândia abriga os programas da Smel

O Ginásio Poliesportivo do Siderlândia, que fica na Avenida Presidente Kennedy, também abriga os programas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer divididos por faixa etária. O Programa Viva a Melhor Idade, às segundas e quartas-feiras, às 7h; o Programa Viva Vida, também acontece nas segundas e quartas, às 8h.

As aulas de balé para crianças de seis e sete anos são segunda e quarta-feira, às 8h30; para crianças de cinco anos, as aulas são terça e quinta-feira, às 8h30; e as crianças de oito anos ou mais têm aulas também na terça e quinta-feira, a partir das 9h30.

A escolinha de futsal atende crianças e jovens de cinco aos 17 anos. De cinco a nove anos, as aulas são terça e quinta, às 13h30; de dez aos 13, também nas terças e quintas, às 14h30; os adolescentes, dos 14 aos 17 anos, treinam nos mesmos dias da semana, mas a partir das 15h30. Foto: Reprodução/Secom PMVR