Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de rotina, quando abordaram uma caminhonete Mitsubishi/L200, com placa de Presidente Venceslau (SP), tendo como ocupante o condutor de 38 anos, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

Durante revista no veículo foram encontrados quatro computadores portáteis (Macbooks – iMac) novos, na caixa. Questionado o indivíduo informou que não possuía as notas fiscais das mercadorias.

Diante do fato, os computadores foram apreendidos e a ocorrência de mercadoria, sem nota fiscal, foi encaminhada para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia, onde foi apresentada para o Auditor Fiscal de plantão para as medidas cabíveis de ordem tributária.